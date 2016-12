Berlusconi: ripetiamo miracolo del Duemila e mandiamo a casa il governo Renzi

Il leader di FI ha fatto tappa a Salerno e a Caserta per sostenere il governatore uscente della Campania, Stefano Caldoro. Whirlpool, Berlusconi: proporrò a cinesi l'acquisto - "Insieme con il Milan proporrò ai cinesi di acquistare anche la Whirlpool". E' con questa battuta che Silvio Berlusconi ha risposto alla delegazione di tre lavoratori della Whirlpool di Carinaro (Caserta) incontrati nella sede della Provincia che gli chiedevano di salvare lo stabilimento dalla chiusura. "Ho avuto nelle mie aziende fino a 56mila dipendenti, non ho mai licenziato nessuno", ha aggiunto. "Fatemi arrivare, tramite Caldoro, i dati. Ho preso a cuore la vicenda, assicuro l'impegno per scongiurare la chiusura". "Gli americani quanto hanno pagato l'Indesit?", ha chiesto Berlusconi secondo quanto riferito dagli operai. "L'hanno acquistata per 757 milioni di euro", hanno risposto i dipendenti e Berlusconi ha ribattuto: "Hanno speso poco". "Non farò chiacchiere - ha concluso Berlusconi - ma eserciterò una vera pressione sul governo perché questa vertenza vada a buon fine". "Ripetiamo miracolo 2000" - "Se ripetiamo miracolo del Duemila, quando ci davano perdenti e vincemmo, mandiamo a casa il governo Renzi, come allora facemmo con D'Alema", ha detto poi da Salerno. "Da anni - ha aggiunto Berlusconi - abbiamo governi non eletti dal popolo. Bisogna fare in modo - ha detto ancora Berlusconi - che i moderati da maggioranza numerica diventino maggioranza politica".

"Gente ha capito mio martirio" - "L'affetto dei campani mi ha fatto capire che il popolo dei moderati ha capito il martirio che mi è stato ingiustamente inflitto negli ultimi due anni", ha detto il leader di Forza Italia. "Gli italiani sanno cosa ha dovuto subire per la mia battaglia per la libertà, ha proseguito Berlusconi in compagnia del governatore uscente della Campania, Stefano Caldoro.



"Non si andrà al voto prima 2018" - "Sono sicuro che non si andrà a votare prima del 2018: ora abbiamo davanti a noi due anni e mezzo per un'opera missionaria di convincimento su quei moderati che non vanno a votare", ha detto poi da Caserta, nel corso di un appuntamento a sostegno del candidato del centrodestra alle Regionali, Stefano Caldoro. "Dobbiamo mettere in campo una grande opera di convincimento. Non votare è una colpa grave, quasi un reato". Per Berlusconi i moderati devono stare uniti e quanto al suo impegno dopo un anno e mezzo di assenza: "Ho sentito adesso la stessa responsabilità che sentii nel 1994 quando ebbi chiaro che se non scendevo in campo io avremmo avuto la sinistra al governo".



"Renzi governa con deputati incostituzionali" - "Il governo Renzi si regge grazie al sostegno alla Camera di 130 deputati incostituzionali e al Senato su numerosi senatori che hanno tradito il centrodestra e hanno tradito gli elettori facendosi stampella del governo di centrosinistra", ha spiegato il leader di Forza Italia. "Questa situazione non è più sopportabile". 23-MAG-15 21:00