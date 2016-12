Berlusconi:"Renzi ha creato regime"

"Matteo Renzi ha costruito un regime, è un premier che non è mai stato eletto eppure cambia la Costituzione e la legge elettorale, tutto per una finta democrazia fatta su misura per lui". Lo afferma, in un video-messaggio di auguri di Natale, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Noi - aggiunge - daremo più forza a FI, che è un movimento politico responsabile e non di sola protesta: proporremo a tutti gli italiani un nuovo programma".