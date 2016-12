Berlusconi: Renzi è un premier abusivo e illegittimo

"Renzi, in queste condizioni pretende di cambiare la Costituzione, di cambiare il Senato, la legge elettorale, e si costruisce un sistema, un abito su misura su di lui che porterebbe il Paese a una sola Camera, un solo partito, insomma un regime. Si sta avviando la costruzione di un regime", ha detto ancora Berlusconi. "Quel signore (Renzi ndr) fa quello che vuole, occupa militarmente tutti i posti: Eni, Poste, Rai e persino Guardia di finanza, esercito e aviazione".



"Per vincere contro il Pd e il M5s ho immaginato che questo vecchietto torni in campo. Come? Non solo tv e radio: ho deciso finalmente di studiare Internet. Faccio una grande campagna elettorale su Internet", ha aggiunto. "Dobbiamo impedire che il nostro Paese vada in mano ai 5 stelle. Sarebbe un disastro, una tragedia. Avremmo un Paese controllato da un movimento pauperista e giustizialista".



Salvini: non rottamo Berlusconi ma serve cambiamento - "No, non mi piace la rottamazione, mi piace il cambiamento. La rottamazione la lascio a Renzi". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, in risposta a chi gli chiede se la sua ambizione sia rottamare Silvio Berlusconi per diventare il leader del centrodestra. "Non l'ho sentito - ha detto arrivando all'avvio della campagna elettorale di Stefano Parisi a Milano - ma ci sentiremo. Milano va sopra a tutto e sopra a tutti".