Berlusconi, operazione al cuore di 4 ore: "Tutto bene". Adesso due giorni in terapia intensiva

Si è concluso dopo 4 ore l'intervento al cuore a cui è stato sottoposto Silvio Berlusconi . L'operazione di sostituzione della valvola aortica è andata bene: non ci sono state infatti complicazioni. A guidare l'equipe chirurgica dell' Ospedale San Raffaele di Milano è stato il prof. Ottavio Alfieri. Berlusconi è stato poi trasferito in terapia intensiva, come da procedura, dove rimarrà per due giorni.

Terapia intensiva, poi una settimana di degenza - Berlusconi resterà in terapia intensiva per 48 ore affinché siano monitorati costantemente gli esiti dell'intervento. Poi sarà trasferito in reparto, dove dovrebbe trascorrere circa una settimana di degenza. In seguito dovrà sottoporsi, probabilmente da casa, a un mese di riabilitazione, tipica per i pazienti che hanno subito un intervento al cuore.



I medici: "E andato tutto come previsto" - L'operazione è stata effettuata personalmente dal professor Alfieri, che al San Raffaele è primario dell'Unità Operativa di Cardiochirurgia. "L'intervento è andato bene, senza complicazioni, nei tempi previsti", ha detto il chirurgo. Al suo fianco Alberto Zangrillo, primario dell'Unità di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale, nonché medico di fiducia di Berlusconi. "E' andato tutto come previsto", ha confermato Zangrillo.



"Siamo fiduciosi ma cauti" - Silvio Berlusconi è "sotto monitoraggio come tutti i pazienti. Quindi ci vuole cautela, ci vuole attesa, ci vuole pazienza ma siamo fiduciosi". Lo ha spiegato Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva cardiochirurgica del San Raffaele. Zangrillo ha inoltre scherzato dicendo: "Mario Rossi, perché abbiamo operato Mario Rossi, è in terapia intensiva". Questo per dire che l'ex premier è seguito come tutti gli altri malati.