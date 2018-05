Berlusconi: "Mai posto veti ad alleanza centrodestra-M5s"

"L'onorevole Di Maio ha mantenuto la posizione di non accettare un accordo con il Centrodestra nella sua universalità, noi invece non abbiamo mai posto veti". Lo ha detto Silvio Berlusconi al termine delle consultazioni con la presidente del Senato. "Abbiamo idee su come risolvere la situazione ma non è ora il momento di avanzare ipotesi", ha aggiunto Berlusconi preannunciando un secondo giro di consultazioni da parte della Casellati.