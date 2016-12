Berlusconi lancia il suo erede e un nuovo movimento: "Non lo guiderò io"

"I grandi leader non hanno partecipato alle primarie" - "La storia insegna che i grandi leader come De Gasperi, Craxi e Berlusconi non sono mai passati per le primarie", ha poi spiegato il presidente di Forza Italia. Il futuro progetto politico che ha in mente "non si chiamerà Partito dei Repubblicani".



"In Campania vincerà Caldoro" - Alle regionali in Campania "vincerà Caldoro": Berlusconi ne è certo. "Ho puntato e punto ancora in modo convinto su Stefano perché è una persona capace", ha detto. "Caldoro è un moderato, ha lavorato bene in questi cinque anni e ha dovuto rimettere in piedi una Regione in deficit. Ha risollevare tutto, a cominciare dalla sanità e per questo sono convinto che i campani lo premieranno il 31 maggio prossimo", ha ribadito.