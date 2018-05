"Al momento non c'è nessuno con l'esperienza necessaria per fare il premier, io sono disponibile se Mattarella mi darà l'incarico". Silvio Berlusconi rilancia quindi l'ipotesi di un governo di Centrodestra e invita il Quirinale, se l'esecutivo M5s-Lega non dovesse partire, a dare l'incarico alla coalizione che ha avuto più voti alle ultime elezioni. "Sono sicuro che il Centrodestra troverebbe il consenso per far partire il governo", ha detto.

"Ora tra me e Salvini c'è molta distanza" - Il leader di Forza Italia ha parlato a margine della sua visita in Valle d'Aosta dove domenica si vota per le Regionali. "Il contratto di governo tra M5s e Lega non ha nulla a che vedere con il Centrodestra, sono un'altra cosa". "Tra me e Salvini, in questo momento parlando del tavolo organizzato con i 5 stelle c'è molta distanza", ha detto ancora Berlusconi.



"Sono disponibile a fare il premier" - "Io sono disponibile e credo che non c'è altro candidato che possa essere paragonabile al candidato Silvio Berlusconi", così il leader di Forza Italia lancia la propria candidatura direttamente al Quirinale. E parlando di Mattarella, Berlusconi dice: "Devo sfogarmi un attimo, quello che dovrebbe accadere è che il presidente dia l'incarico al Centrodestra con una presentazione di un proprio programma in Parlamento dove sarei sicuro di ottenere la maggioranza". "Un governo - dice ancora - che potrebbe durare a lungo anche fino a fine legislatura".



"Non ci sono personaggi di spessore in giro" - A chi gli chiede come mai Salvini e Di Maio facciano fatica a trovare un nome da portare al Quirinale, Berlusconi dice: "C'è una carenza di personaggi di spessore, che possano garantire doti di affidabilità, buon senso ed equilibrio. "A questo si aggiunge il fatto che un certo Silvio Berlusconi che ha un'esperienza di nove anni alla guida del Paese e che ha presiduto per tre volte vertici internazionali come il G7 e il G8 è tornato disponibile".