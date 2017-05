L'elezione di Emmanuel Macron a presidente della Francia "è una cosa buona" secondo Silvio Berlusconi, convinto che questo risultato "ci consolidi nell'andare verso la ricostruzione dell'Europa". Alla domanda se si tratti di un monito per Matteo Salvini, il leader di Forza Italia dice: "Non so. Non credo. E' bene che anche Salvini possa verificare che certe teorie non portano a convincere gli elettori e che quindi non vale la pena di perseguirle".