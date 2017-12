Berlusconi: agevolazioni per chi si prende cura di animali domestici

"Nel nostro programma abbiamo inserito il Codice per la difesa dei diritti degli animali e anche agevolazioni fiscali per chi si prende cura di un animale domestico". Lo ha annunciato Silvio Berlusconi. "Facilitazioni per adottare tanti cani e gatti che sono creature che hanno diritti da difendere. Il grado di civiltà di un Paese - ha ricordato il leader di Forza Italia - si misura anche da come vengono trattati gli animali".