Autonomia, Maroni: "Venerdì ne discutiamo a Consiglio federale Lega"

Il Consiglio federale della Lega Nord si riunirà venerdì in via Bellerio a Milano per analizzare le conseguenze del referendum per l'autonomia. Lo ha annunciato il presidente della Lombardia Roberto Maroni precisando che "non esiste alcun dissidio tra me e Zaia". Il governatore ha poi aggiunto: "Ho anche cambiato la mia foto sui social mettendone una in cui io e lui ci abbracciamo sul pratone di Pontida. Venerdì al Consiglio ci sarà anche lui".