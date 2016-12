15:00 - Di complotti se ne intende il deputato del M5S Paolo Bernini che ha preso la parola alla Camera per schierarsi contro l'intervento Usa in Siria. Il suo intervento è diventato l'occasione per ripercorrere cento anni di storia americana alla luce di oscuri complotti e interessi economici. Anche un'eventuale azione contro Damasco sostiene, "sarebbe realizzata solo per deporre Assad e instaurare un regime filo americano". L'esponente pentastellato aveva fatto parlare di sé nei mesi passati per aver "svelato" agli italiani il piano di Washington per spiare la popolazione mondiale: "Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip nel corpo umano per registrare, per mettere i soldi, per il controllo della popolazione. Sono preoccupato perché le persone non sanno a cosa vanno incontro".