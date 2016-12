foto Ansa Correlati Imu, per la prima casa a Crotone solo 10 euro. Venti volte in meno di Siena, la più tartassata

Imu, le proposte di Saccomanni 19:00 - Per Renato Brunetta è necessario che il governo chiuda sull'abolizione dell'Imu entro la fine di agosto. "Il governo Letta deve pensare ad un decreto legge entro il 31 agosto per abolire l'Imu sulla prima casa e sui terreni agricoli all'interno di una grande riforma sulla tassazione degli immobili", ha detto infatti il capogruppo del Pdl alla Camera. - Per Renato Brunetta è necessario che il governo chiuda sull'abolizione dell'Imu entro la fine di agosto. "Il governo Letta deve pensare ad un decreto legge entro il 31 agosto per abolire l'Imu sulla prima casa e sui terreni agricoli all'interno di una grande riforma sulla tassazione degli immobili", ha detto infatti il capogruppo del Pdl alla Camera.

Berlusconi: Pdl rispetta impegni - "L'Italia non deve avere paura del proprio futuro. Per questo non verremo mai meno al nostro impegno sull'Imu". Lo afferma Silvio Berlusconi sull'abolizione della tassa sulla casa. "Sulla prima casa e sui terreni e fabbricati funzionali alle attività agricole non si deve più pagare. Dal 2013 e per tutti gli anni a venire", aggiunge il leader del centrodestra. E poi: "La nostra è una battaglia di libertà. Ma è soprattutto lo stimolo per la ripresa economica".



Epifani: Imu va superata, non abolita - "Berlusconi sbaglia". Nel suo discorso programmatico, il premier Letta "ha detto: 'Superare l'attuale tassazione della prima casa e dare tempo a governo e Parlamento di elaborare una riforma che dia ossigeno alle famiglie, soprattutto a quelle meno abbienti'. Lo ha afferma il segretario del Pd Guglielmo Epifani parlando all'Unita' online.



Letta rassicura: soluzioni a fine agosto - "Derubricherei queste polemiche a questioni di merito importanti che troveranno un loro punto di sintesi alla fine di questo mese di agosto, quando dobbiamo per forza presentare le soluzioni rispetto ai problemi in scadenza tra cui anche quello sulla tassazione della prima casa". Lo afferma Enrico Letta a Palazzo Chigi.



Alemanno: non possiamo accettare ripensamenti - Che il Pdl condizionasse all'abolizione dell'Imu sulla prima casa il supporto al governo era chiaro. Non credo che il centrodestra possa accettare un ripensamento su questo tema. Cosi' l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, commenta le proposte sull'Imu avanzate dal ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni.



Bonino: impossibile governare così - "Governare in questa situazione è una sfida che ha dell'impossibile". Lo dice il ministro degli Esteri Emma Bonino parlando delle "fibrillazioni all'interno dei partiti che non aiutano una programmazione di governo" dando all'estero un'immagine di un esecutivo "appeso" con i "partner non incentivati a prendere impegni con noi".



Cisl: alleviare disagio delle famiglie con una sola casa - "Per la crescita e l'equità, tra Governo, lavoro e imprese è necessario un patto che definisca una svolta per l'economia del paese: il discutere separatamente su questa o su quella imposta solleva solo obiezioni e si presta a strumentalizzazioni come oggi sta avvenendo nel dibattito sull'Imu e sull'Iva". Lo dichiara in una nota il Segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli. "La Cisl - continua - ritiene quindi necessario nell'immediato rendere meno oneroso il prelievo fiscale sugli immobili, agendo sui nuclei familiari che posseggano la sola casa in cui abitano, attraverso un aumento consistente (800 euro) della detrazione già oggi prevista.