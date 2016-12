Giorgio Napolitano e il caso Berlusconi: "Stop alle interfenze, ora serve una riflessione"

Da ambienti del Quirinale si apprende che sulle valutazioni esposte lunedì aldai Capigruppo parlamentari del Pdl "non ci sono allo stato posizioni definite, ma approfondimenti e riflessioni in corso da parte del Capo dello Stato. Attribuire al Presidente orientamenti, posizioni e ipotesi come quelli contenuti oggi nell'articolo sul "Corriere della Sera" non corrisponde in alcun modo a quanto accaduto ieri, al tenore della conversazione di ieri e allo spirito della ricerca in cui è impegnato il Presidente della Repubblica"."Il Presidente - continua la nota - si augura che non si eserciti su di lui, attraverso interpretazioni infondate e commenti intempestivi, una intrusione in una fase di esame e riflessione che richiede il massimo di ponderazione e serenità".- Il quotidiano di via Solferino, parlando dell'incontro tra i vertici Pdl e Napolitano, ha raccontato di una soluzione proposta dal presidente della Repubblica. Non una soluzione istituzionale, la cui applicazione sarebbe materialmente impossibile, quanto una via parlamentare che passi da una riforma della Giustizia. Magari che contenga anche una sorta di amnistia in cui potrebbe ricadere anche il caso Berlusconi.