Crisi,Enrico Letta: autunno sia di riconciliazione

foto Reuters Correlati Epifani: "Congresso Pd entro novembre" 19:40 - "Non vogliamo un autunno caldo di tensioni. Vogliamo un autunno di riconciliazione con le opinioni pubbliche, con i lavoratori, con i giovani, esasperati per gli anni che hanno vissuto". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, rispondendo in un'intervista alla tv greca Alpha che gli chiedeva se temesse "un autunno caldo di tensioni sociali". "I prossimi mesi saranno importanti" per imprimere una svolta, ha aggiunto. - "Non vogliamo un autunno caldo di tensioni. Vogliamo un autunno di riconciliazione con le opinioni pubbliche, con i lavoratori, con i giovani, esasperati per gli anni che hanno vissuto". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, rispondendo in un'intervista alla tv greca Alpha che gli chiedeva se temesse "un autunno caldo di tensioni sociali". "I prossimi mesi saranno importanti" per imprimere una svolta, ha aggiunto.

"Il prossimo parlamento Ue sarà eletto in un clima che può essere di riconciliazione o di grande tensione". Nel primo caso "verranno premiate forze che guardano all'Europa positivamente,che la vogliono cambiare ma in modo positivo". Se il clima sarà invece di tensione, saranno "premiate forze più anti Ue, euroscettiche", ha sottolineato il presidente del Consiglio. La seconda ipotesi "sarebbe un fatto negativo. Dobbiamo saperlo per tempo e c'è bisogno di agire: l'autunno deve essere di riconciliazione".



Grillo: "Il governo uccide il parlamento" - "Ci accusano di 'ostruzionismo', ma il M5S è l'unico a battersi perché il Parlamento abbia un senso. Il Parlamento non decide più nulla, deve solo approvare i dl in fretta, senza discussione". Il giorno dopo la 'tregua' sul calendario della Camera, Beppe Grillo torna ad attaccare il governo: "Sta uccidendo la democrazia". E poi: "Il vero obiettivo di Letta e Berlusconi è l'articolo 138 della Carta, eliminato esso possono far strame della Costituzione".