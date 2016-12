foto Ansa

13:19

- "Non so che cosa sia successo esattamente, non riguarda la Lega". Così, a margine dell'assemblea programmatica della Lega Nord a Cesenatico, il segretario del Carroccio, Roberto Maroni, ha replicato a chi gli chiedeva un commento sull'attacco razzista a Cervia contro il ministro Cecile Kyenge. C'è un brutto clima nel Paese? E' stato chiesto ancora. "Non riguarda la Lega", ha risposto Maroni.