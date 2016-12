foto Afp

11:12

- Fumo vietato in auto in presenza di donne in gravidanza o di minori. E' quanto prevede il testo di un disegno di legge presentato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e in discussione in Consiglio dei ministri. Nel ddl previsto anche il bando totale del fumo a scuola, non solo all'interno degli istituti, ma anche nelle aree all'aperto.