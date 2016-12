foto Dal Web Correlati Offese al ministro Kyenge, leghista espulsa 10:39 - Per il presidente della Camera, Laura Boldrini, "vanno censurate nel modo più netto le parole volgari con le quali un consigliere Sel, Angelo Romano Garbin, del Comune di Cavarzere si è rivolto all'esponente leghista Dolores Valandro. Garbin su Fb se l'è presa con la ex leghista Dolores Valandro, condannata per aver istigato alla violenza sessuale contro la ministra Kyenge: "E se la mollassimo in un recinto con una ventina di negri assatanati". Gli organismi provinciali di Sinistra Ecologia Liberta di Venezia hanno avviato le procedure di espulsione dal partito del consigliere comunale di Cavarzere Garbin. - Per il presidente della Camera, Laura Boldrini, "vanno censurate nel modo più netto le parole volgari con le quali un consigliere Sel, Angelo Romano Garbin, del Comune di Cavarzere si è rivolto all'esponente leghista Dolores Valandro. Garbin su Fb se l'è presa con la ex leghista Dolores Valandro, condannata per aver istigato alla violenza sessuale contro la ministra Kyenge: "E se la mollassimo in un recinto con una ventina di negri assatanati". Gli organismi provinciali di Sinistra Ecologia Liberta di Venezia hanno avviato le procedure di espulsione dal partito del consigliere comunale di Cavarzere Garbin.

"Il pregiudizio non ha colore, come non lo ha il più squallido maschilismo, tanto più insopportabili quando provengono da forze politiche che delle questioni di genere e della lotta al razzismo fanno una loro bandiera", spiega in una nota la presidente Boldrini che chiede alla politica di "recuperare sobrietà e liberare il suo linguaggio da questi eccessi, sempre più intollerabili". Poco dopo è stato reso noto che gli organismi provinciali di Sinistra Ecologia Liberta di Venezia hanno avviato le procedure di espulsione dal partito di Garbin.



"Mollate la Valandro con venti negri" - Garbin, 70enne consigliere comunale di Sel di un paese del Veneziano e noto in zona come El Maestron, sul suo profilo Facebook ha scritto, in dialetto: "Ma varda che rassa de femena...la saria da molare in on recinto co' na ventina de negri assatanà e nesuno che la iuta e stare a vedare la sua reassion". La frase era riferita alla Valandro, che proprio qualche giorno fa è stata condannata in Tribunale a Padova per il suo "Ma nessuno che la stupri?" indirizzato al ministro dell'Integrazione, Cecile Kyenge. La frase di Garbin è stata presto cancellata dal profilo ma la vicenda è finita in consiglio comunale. Lui non si è scusato.