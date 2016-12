I grillini restituiscono 1,5 mln allo Stato

foto Ansa Correlati M5S, oggi è il restitution day 20:47 - E' di 1,5 milioni la somma che i parlamentari dell'M5S hanno restituito allo Stato. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa dei grillini del Senato. La somma , totalizzata nei primi due mesi e mezzo di legislatura sottraendola dalle indennità parlamentari e dalle diarie, è stata restituita allo Stato destinandola al Fondo di ammortamento del debito pubblico. - E' di 1,5 milioni la somma che i parlamentari dell'M5S hanno restituito allo Stato. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa dei grillini del Senato. La somma , totalizzata nei primi due mesi e mezzo di legislatura sottraendola dalle indennità parlamentari e dalle diarie, è stata restituita allo Stato destinandola al Fondo di ammortamento del debito pubblico.

"Il M5S quando dice qualsiasi cosa, la mantiene. Invito tutti i parlamentari a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, simili alle nostre, ma che nei fatti sono zero". Lo ha affermato, Laura Bottici, nel corso della conferenza stampa indetta per l'evento. "Noi siamo nati per moralizzare la politica. Oggi è un grande giorno perché restituiamo l'eccedenza delle nostre diarie. Gli altri partiti seguano il nostro esempio", ha invece ribadito il presidente dei senatori, Nicola Morra.