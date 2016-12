foto Ansa Correlati Marina Berlusconi: "Non farò politica" 19:47 - Silvio Berlusconi oggi ha incontrato Giorgio Napolitano al Quirinale per parlare del particolare momento politico e istituzionale che l'Italia sta attraversando. Nel colloquio tra il leader di centrodestra e il presidente della Repubblica è stato confermato "il netto orientamento" del Pdl di "confermare il sostegno al governo e all'azione che è impegnato a svolgere". Lo si è appreso da fonti del Colle. - Silvio Berlusconi oggi ha incontrato Giorgio Napolitano al Quirinale per parlare del particolare momento politico e istituzionale che l'Italia sta attraversando. Nel colloquio tra il leader di centrodestra e il presidente della Repubblica è stato confermato "il netto orientamento" del Pdl di "confermare il sostegno al governo e all'azione che è impegnato a svolgere". Lo si è appreso da fonti del Colle.

Napolitano ha voluto sondare di persona l'orientamento e le valutazioni di Berlusconi sugli sviluppi e le prospettive del quadro politico all'indomani della condanna nel processo Ruby, ma dall'incontro è emersa la volontà del leader del pdl di confermare il proprio impegno a sostegno del governo.



Da parte sua, il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha sottolineato come l'incontro non si sia svolto su richiesta di Berlusconi: "Non credo che Berlusconi abbia chiesto nulla a Napolitano. Il presidente del Pdl si muove come leader politico della maggioranza degli italiani. La sua è un'agenda politica immensa. Del resto il presidente della Repubblica è un presidio di saggezza e un capitano che ha avuto la capacità di traghettarci da una legislatura all'altra".