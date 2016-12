Grillo: "Anche Papa Francesco è populista"

foto Ansa Correlati Grillo agli iscritti Pd: "Stracciate la vostra tessera" 17:52 - "Anche il Papa ultimamente è diventato qualunquista e un po' populista, dice di pensare agli ultimi e non alle banche che siano di destra o di sinistra". Sul suo blog, Beppe Grillo prende il Santo Padre a modello, dicendo che anche Bergoglio sta "imitando" il leader M5S, sempre accusato appunto di essere demagogico. - "Anche il Papa ultimamente è diventato qualunquista e un po' populista, dice di pensare agli ultimi e non alle banche che siano di destra o di sinistra". Sul suo blog, Beppe Grillo prende il Santo Padre a modello, dicendo che anche Bergoglio sta "imitando" il leader M5S, sempre accusato appunto di essere demagogico.

Beppe Grillo prende poi le distanze da Pd, Pdl e Sel, scrivendo sul blog che "il MoVimento 5 Stelle non è di sinistra (e neppure di destra). E' un movimento di italiani. Non vuole fare 'percorsi insieme' a chi ha rovinato l'Italia. Pesi a bordo non ne vogliamo. Pd, Sel o Pdl, questi o quelli, per me pari sono". Il testo è in un posto dal titolo "Cos'è la destra? Cos'è la sinistra?". "L'ideologia - riprende - non credo ancora che ci sia. E' un paravento per fottere la gente".



Veltroni: "Il dissolvimento del Pd sarebbe una catastrofe" - Walter Veltroni replica poi a Grillo che "auspica che il Partito democratico si dissolva", dicendo che "se succedesse penso che per il Paese sarebbe una catastrofe. E se il Pd dovesse contribuire a questa dissoluzione non essendo se stesso, il rischio per l'Italia sarebbe molto forte. Se questo Paese non si darà una maggioranza riformista finisce male e il rischio che finisca male è molto elevato".



Grillo: da scemi portare una canoista al governo - Grillo se la prende anche con Josefa Idem, dicendo che "portare una canoista al governo, un po' tedesca, è da scemi più che di sinistra". E Roberto Maroni replica: "Idem e Rossi rappresentano lo sport dei valori, Grillo ormai è da TSO".