Berlusconi: "Fiducia a Letta legata a stop Imu"

Silvio Berlusconi torna a dettare le proprie condizioni. La fiducia del Pdl al governo Letta è legata all'abrogazione dell'Imu. Lo ribadisce al Tg4 aggiungendo che "non è per puntiglio", ma perché l'imposta "è negativa per l'economia: "Produce negatività nelle famiglie che hanno incertezza sul loro futuro e consumano meno". Poi, sottolinea che permane nella sinistra italiana l' "odio nei nostri confronti".

Berlusconi interviene anche sui veti di esponenti del Pd al suo nome a presidente della convenzione per le riforme. "E' molto difficile per la sinistra italiana - afferma - venir fuori dallo stato precedente, di odio nei nostri confronti". "Ho la speranza - conclude tuttavia - che stando al governo insieme possiamo chiudere questa guerra civile fredda per iniziare la riappacificazione".