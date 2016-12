E' nato il governo Letta: 21 ministri, 7 donne

Un esecutivo dove sono molte le presenze dei tecnici (Carlo Trigilia, Fabrizio Saccomanni, Enrico Giovannini, Massimo Bray) o di personalità non inquadrabili strettamente nella casella di un partito come Anna Maria Cancellieri, una civil servant di lungo corso chiamata al Viminale da Monti e candidata da Scelta Civica al Quirinale, o Patroni Griffi anche lui ministro con Monti e ora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.Emma Bonino, ex commissario Europeo e più volte candidata al Quirinale, approda alla Farnesina forte di una lunghissima militanza radicale e di una grande caratura e notorietà personale.



Per il resto, Letta ha scelto sette ministri del suo partito, e cinque del Pdl. Con un record: ministero su tre è rosa e una presenza femminile, compresi i sottosegretari, del 32%. Quanto alla nuova generazione di ministri, la giovane dell'esecutivo Letta ha 37 anni: è Nunzia De Girolamo del Pdl (classe 1975) titolare delle Politiche Agricole, mentre il componente più maturo è il ministro all'Economia e Finanze Saccomanni, il "supertecnico" di Bankitalia (1942). Il ministro che viene da più lontano è la Kyenge, del Pd - dicastero per l' Integrazione - nata il 28 agosto 1964 a Kambove, nel Congo. Ora cittadina italiana. In Germania, invece, è nata la ministro Idem per le Pari opportunità, Sport e giovani, anche lei classe 1964. Un anno più giovane è il ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca, Maria Chiara Carrozza, classe 1965. Giovanissima e somigliante a Meg Ryan la ministra per la Salute, Beatrice Lorenzin, del Pdl, nata nel 1971.



Napolitano: "Unico governo possibile" - Dopo la comunicazione della squadra di governo, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ringraziato il premier Enrico Letta, augurandosi che "questo governo lavori insieme senza pregiudiziali e con il massimo impegno a rispondere al Paese, in spirito di assoluta coesione". Il Capo dello Stato ha poi detto che questo era "l'unico governo possibile per il Paese", precisando che si tratta di un "governo politico in una cornice istituzionale".