Il presidente del Consiglio incaricato, Enrico Letta, scioglierà non prima di domani la riserva a formare il governo. Il nuovo esecutivo dovrebbe giurare nella stessa giornata di sabato. Intanto Grillo attacca dal suo blog: "Sarà un governo come il bunga bunga", mentre Berlusconi esprime ottimismo: "Vedo un atteggiamento molto positivo da parte di Letta. E non ci sono veri nodi da sciogliere".

21:25 Letta determinato a sciogliere la riserva doimani

Non tutti i nodi sulla formazione del governo sono stati sciolti, e il premier incaricato, Enrico Letta, dovrà passare la notte a mettere a posto tutte le tessere del puzzle. In ogni caso, dopo il colloquio telefonico con Silvio Berlusconi, secondo fonti della maggioranza Letta sarebbe determinato a salire al Quirinale per sciogliere la riserva nella giornata di domani.

21:19 Berlusconi a Letta: "Avanti con il ricambio generazionale"

"Avanti con il ricambio generazionale": sarebbe questo, secondo fonti della maggioranza, l'invito rivolto dal leader del Pdl, Silvio Berlusconi, al presidente del Consiglio incaricato, Enrico Letta, in un colloquio telefonico.

21:17 Concluso l'incontro Letta-Alfano

E' durato oltre un'ora il colloquio tra il presidente del Consiglio incaricato, Enrico Letta, e il segretario del Pdl, Angelino Alfano, svoltosi a Montecitorio. Alfano ha lasciato il palazzo senza rilasciare dichiarazioni.

20:46 Monti: "No a leader politici nel governo Letta"

"Penso che per rafforzare il vigore del governo Letta sia importante che i leader dei partiti e i senior diano il loro appoggio ma non entrino nel governo". così Mario Monti, rispondendo, a Otto e mezzo su La7, alla domanda se entrerà nel governo Letta.

18:10 Fiducia governo, la Camera convocata lunedì

L'aula della Camera è convocata lunedì per comunicazioni della presidente. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio riunita. Secondo quanto viene riferito, se nel frattempo dovesse nascere il governo, una nuova riunione della capigruppo lunedì mattina definirebbe i tempi della fiducia in Aula, presumibilmente nello stesso pomeriggio.

16:54 Enrico Letta incontra Alfano

Ultimi febbrili incontri per il premier incaricato Enrico Letta. In questi minuti è in corso il summit con il segretario del Pdl Angelino Alfano.

16:45 Romani a Tgcom24: Imu è condicio sine qua non

''Imu è condicio sine qua non? Penso proprio di sì. L'argomento imu è uno dei più importanti della nostra campagna elettorale. Mi sembra difficile che si possa rinunciare''. Così Paolo Romani (Pdl) a Tgcom24. ''La Durata del governo? Mi auguro che sia un ministero che risolve i problemi del paese, l'emergenza economica che stiamo vivendo è drammatica. La durata dipende dai problemi".

15:34 Governo, Maroni: domenica segreteria politica

La Lega convoca la ''Segreteria politica domenica mattina per valutare gli sviluppi romani e definire la posizione da tenere lunedi' nel dibattito parlamentare'' sulla fiducia al governo. Lo annuncia il segretario federale del Carroccio, Roberto Maroni, sul proprio profilo Facebook.

13:53 Napolitano riceve il governatore di Bankitalia Visco

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

13:40 Serracchiani: "No ad Amato e D'Alema ministri"

Sull'ipotesi che nel futuro governo possano esserci Massimo D'Alema e Giuliano Amato, interviene la neopresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. "Credo che Letta farà una scelta di grande prestigio e anche di grande capacità ed esperienza - commenta - ma sono convinta però che si debba guardare non al passato, ma al presente e al futuro, e quindi che bisognerà cercare esperienza altrove".

13:24 Governo, Letta verso il sì

Il premier incaricato, Enrico Letta scioglierà non prima di domani la riserva a formare il governo. Lo si apprende da fonti del suo staff. Il nuovo esecutivo dovrebbe giurare nella stessa giornata di domani. Letta oggi proseguirà i suoi incontri e inizierà a stendere il discorso di insediamento alle Camere che dovrebbe tenere lunedì.

12:43 Terminato incontro Letta-Monti

E' terminato intorno alle 12.30 l'incontro tra il premier incaricato Enrico Letta e quello uscente, Mario Monti. Letta era giunto nella sede del governo intorno alle 11 dopo essere stato a colloquio con Napolitano al Quirinale.

12:41 Governo Letta, fiducia forse lunedì

La capigruppo della Camera è stata convocata alle 17.30 di oggi. All'ordine del giorno, secondo quanto riferiscono fonti di Montecitorio, la calendarizzazione del voto di fiducia che probabilmente si svolgerà lunedì.

12:14 Grillo: governo Letta come il bunga bunga

''Il governo che sta nascendo è un'ammucchiata degna del miglior bunga bunga. Tutti passivi tranne uno che di bunga bunga se ne intende. Una mescolanza che sconfina nell'incesto, lettiana, che ha in sè il profumo di famiglia, da Mulino Bianco dell'Inciucio''. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog

12:05 Renzi: "Espulsioni? Prematuro"

"E' sbagliato dire a prescindere io non lo voto: invito tutti ad ascoltare Letta in Parlamento. E' un tantino prematuro dire 'io non lo voto', 'allora io ti espello'. Credo che la stragrande maggioranza del Pd voterà la fiducia. Se qualcuno non voterà la fiducia ci saranno le sedi per discutere del dissenso". Lo dice Matteo Renzi.

Ultimo aggiornamento 21:25