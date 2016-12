Enrico Letta, l'enfant prodige della politica

foto LaPresse Correlati Enrico Letta, una vita poltiica in immagini

Gli auguri ad Enrico Letta 13:54 - Di Enrico Letta, deputato Pd alla Camera e vicesegretario nazionale dal 2009, non si può dire che la politica non l'abbia nel sangue. Nel 1998 a 32 anni diventa ministro per le Politiche Comunitarie nel governo D'Alema I: la nomina lo rende il più giovane ministro della Repubblicana, primato che regge fino al 2008. Nato a Pisa nel 1966, dopo la laurea in Scienze politiche, è presidente dei Giovani democristiani europei dal 1991 al 1995. - Di, deputato Pd alla Camera e vicesegretario nazionale dal 2009, non si può dire che la politica non l'abbia nel sangue. Nel 1998 a 32 anni diventa ministro per le Politiche Comunitarie nel governo D'Alema I: la nomina lo rende il più giovane ministro della Repubblicana, primato che regge fino al 2008. Nato a Pisa nel 1966, dopo la laurea in Scienze politiche, è presidente dei Giovani democristiani europei dal 1991 al 1995.

Dallo zio Gianni, uomo fedele a Berlusconi, apprende l'arte della diplomazia in politica. Enrico Letta diventa così un fidato dirigente di partito con ruoli sempre di più di primo piano.



Fidato collaboratore - Suo mentore negli studi e nella vita politica fu Nino Andreatta. Di quest'ultimo era "l'ombra": all'Arel, l'Agenzia di ricerche e legislazione, e in politica. Questo ruolo lo lancia come giovanissimo segretario generale del Comitato euro del ministero del Tesoro, vicesegretario del Partito popolare e ministro delle Politiche comunitarie nel governo D'Alema.



Competenze economiche - Nel secondo governo D'Alema e nel successivo dicastero Amato (1999-2001) ricopre il ruolo di ministro dell'Industria. Letta continua ad approfondire i problemi economici anche negli anni successivi, quelli del governo Berlusconi, quando compie un'analisi della piccola e media industria italiana insieme con Pier Luigi Bersani, esponente dei Ds (l'ala di sinistra dell'alleanza ulivista nella quale Letta milita prima come popolare e poi all'interno della Margherita). Questa esperienza confluisce in un libro, una delle tante pubblicazioni economiche delle quali è autore. Con Bersani nasce una consolidata amicizia, fino a condividerne la segreteria nel Pd.



C'è sempre un Letta a Palazzo Chigi - Nel 2006 è nominato segretario del Consiglio dei ministri del governo Prodi succedendo allo zio Gianni Letta. In molti fanno notare che in Italia cambiano i governi ma sempre un Letta rimane a palazzo Chigi. Dopo questa esperienza, Enrico torna al partito a fianco del segretario Bersani, fino al calvario degli ultimi mesi.



Dal Gruppo Bilderberg al Aspen Institute - Sposato in seconde nozze con la giornalista Gianna Fregonara, ha tre figli. Letta è inoltre membro del comitato europeo della Commissione Trilaterale, un gruppo di interesse di orientamento neoliberista fondato nel 1973 da David Rockefeller. Nel 2012 ha partecipato alla riunione del Gruppo Bilderberg. E' anche membro del comitato esecutivo dell'Aspen Institute Italia, un'organizzazione americana finanziata sempre dalla Rockefeller Brothers Fund, che ha lo scopo di incoraggiare e diffondere le idee e i valori universali.