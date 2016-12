Sicilia, il governatore Crocetta chiama Fiorello: sarà assessore al Turismo e alla Cultura

Incassata la disponibilità dello showman, Crocetta sta cercando di rimuovere l'ultimo ostacolo, il no dei grillini siciliani che con il loro appoggio esterno stanno tenendo in piedi il governo regionale di centrosinistra dando vita al cosiddetto modello Sicilia che inutilmente Pier Luigi Bersani avevano tentato di esportare a Roma. I pentastellati locali non perdonano a Fiorello le battute sul capogruppo del M5S al Senato Vito Crimi, immortalato mentre dormiva al Senato.



“Ti scagli con chi cerca di cambiare l’Italia. Sei un poveraccio“ . "Traditore!! Chi ti paga? Il giaguaro? O Pierosticazzi?". Su Twitter i grillini si sono scatenati: critiche, tante, insulti anche. In pochi, tra gli attivisti del Ms5 l'hanno buttata sul ridere. E qui è entrato in gioco Crocetta contattando direttamente Beppe Grillo. L'idea è quella di combinare un incontro a Palermo tra il comico genovese, Crimi e lo showman siciliano per ammorbidire la posizione del M5S davanti a una frittura di paranza in un locale di Ballarò, il mercato reso celebre da Renato Guttuso.



"Chi meglio di Fiorello - è il ragionamento di Crocetta con i suoi dopo il siluramento di Battiato e Zichichi - può rappresentare la nuova Sicilia a livello internazionale?". Fiorello uomo immagine, certo, ma anche Fiorello uomo del fare. "Lui che è partito da un villaggio turistico come animatore porterà in Sicilia milioni di turisti, riempirà teatri e musei – si lascia andare su Facebook un collaboratore del presidente della Regione –. Qui in Sicilia abbiamo la storia, il mare, l'Etna, il sole, il buon vino e il pesce: ora anche Fiorello... Viva Crocetta, viva Fiorello!".

Dopo Zichichi e Battiato, Fiorello assessore al turismo e alla cultura? Avrebbe di sicuro portato la sua allegria contagiosa e le sue battute irriverenti nella giunta regionale di Rosario Crocetta. Molti utenti di Facebook e Twitter e persino alcune testate locali hanno creduto alla discesa in campo del comico e showman. Di questi tempi del resto, l'intervento in politica di veri e propri outsider sta diventando la norma e non stupisce più. Peccato che in questo caso fosse un pesce d'aprile, smascherato dal tweet ufficiale dell'Edicola di Fiore. Il Governatore Crocetta non ha mai convocato Rosario Fiorello per ruoli politici e per adesso il mattatore si diverte di più a guardare la cosa pubblica dall'osservatorio della satira. Come dargli torto?