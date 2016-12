Bersani fallisce, in campo Napolitano

- In campo personalmente, per provare con la sua autorevolezza a muovere un quadro politico in stallo. ''Senza indugi'', attraverso consultazioni lampo che dimostrano come il tentativo di Pier Luigi Bersani sia stato seguito con attenzione e rispetto dal Colle.

E che il barometro volga al brutto lo dimostra anche la preoccupante analisi venuta da un Paese amico come la Francia: "abbiamo risolto la crisi dell'euro ma alcuni Paesi, come l'Italia, sono sempre fragili", ha detto il presidente Francois Hollande. L'Italia ha bisogno di un Governo e al piu' presto, ripete da settimane il capo dello Stato. E lo stesso concetto avra' ribadito anche a Bersani che pero' ha molto insistito sul fatto che la fiducia e' difficile ma possibile.

Il Pd ufficialmente difende Bersani - Dal Pd infatti si sottolinea che Bersani E' ''ancora in campo'' anche se la palla ce l'ha Napolitano. ''La situazione Š complicata e il Capo dello Stato ha preferito prendersi qualche ora in pi- per verificare quali condizioni ci saranno a breve'', fanno sapere dal Nazareno. E infatti Napolitano domani vuole verificare in particolare - si e' appreso - le intenzioni di Silvio Berlusconi e le possibilita' di appoggio del Pdl ad un esecutivo come quello concepito da Bersani.

La preoccupazione per lo "stallo" - Le consultazioni serviranno quindi - sintetizzano al Quirinale - per verificare se si puo' superare lo stallo in cui e' finito l'incarico di Bersani e come: e se puo' portarlo a compimento lui o se si devono compiere altre scelte.

Un colloquio durissimo - Non e' stato certo un colloquio piacevole quello tra Giorgio Napolitano e Pier Luigi Bersani che e' uscito dallo studio del presidente visibilmente provato: quasi un'ora e mezzo per argomentare la bonta' dei suoi sforzi per formare un esecutivo di ''cambiamento'' con l'appoggio di M5S. Il piu' vicino alle richieste espresse dai cittadini con il voto di febbraio. L'esito "non risolutivo" - Ma il segretario del Pd, con alle spalle un partito in ebollizione sotto la cenere, non ha potuto portare quei ''numeri certi'' che il Quirinale voleva. E il presidente non ha voluto negargli un aiuto che molti hanno letto come una 'resa con l'onore delle armi'. Cosi' Napolitano ha scelto di far uscire a parlare con i giornalisti il segretario generale del Quirinale, Donato Marra, che ha letto uno stringato comunicato. ''Esito non risolutivo'' per Bersani, si legge nella nota. Che pero' conclude spiegando che il presidente si e' ''riservato di prendere senza indugio iniziative che gli consentano di accertare personalmente gli sviluppi possibili del quadro politico''.

La consultazione velocissima - Gli sviluppi, appunto. In una giornata sola Napolitano risentira' tutte le forze politiche - a partire dal cavaliere alle ore 11 - e verifichera', come prima cosa, se ci siano possibilita' di usare l'impianto di Bersani come base per soluzioni innovative. Ove questo non fosse possibile, il presidente non si fermera'.

Governo del presidente o di scopo - La strada del Governo del presidente o di scopo, i nomi poco contano, e' gia in fase di avanzata progettazione. Napolitano potrebbe in tempi strettissimi dare un incarico ad una figura di taglio economico - come Fabrizio Saccomanni - o ad una personalita' meno 'tecnica' come un ex presidente della Corte Costituzionale, o comunque un profilo che possa raccogliere consensi anche tra il Pdl e non dispiacere ad un Pd ferito. Il tutto forse senza ulteriori consultazioni. Il presidente incaricato tornerebbe al Quirinale con i suoi ministri e Napolitano lo indirizzerebbe a tempi di record a cercare la fiducia delle Camere.