Senato, ecco tutti gli eletti regione per regione

Mentre lo scrutinio del Senato sta per concludersi, molti leader politici hanno già commentato i primi dati. Tace, invece, Gianfranco Fini nell'amara consapevolezza che, se alla Camera l'Udc fosse sotto al 2%, se anche la coalizione centrista superasse la soglia del 10%, Fli neppure entrerà a Montecitorio e lui stesso resterà fuori dal Parlamento.

A scrutini non ancora conclusi ecco chi potrebbe entrare a Palazzo Madama per le circoscrizioni Sardegna, Calabria, Marche, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Veneto e Sicilia.

SENATORI SARDEGNA

Degli otto seggi di Palazzo Madama che spettano alla Sardegna, cinque andranno al centrosinistra, quattro al Pd e uno a Sel, due al Movimento Cinquestelle e uno al Pdl. Questo il dato definitivo dello scrutinio.

I quattro neo senatori del Pd sono il segretario regionale del partito, Silvio Lai, il consigliere regionale nuorese, Giuseppe Luigi Cucca, il volto nuovo, Ignazio Angioni, funzionario di Legacoop, e Luigi Manconi, con un passato da sottosegretario della Giustizia.

Sinistra ecologia e Libertà mette il consigliere regionale Luciano Uras, mentre il Movimento Cinquestelle "promuove" Manuela Serra e Roberto Cotti.

Nel Pdl si dovrà attendere la decisione ufficiale di Silvio Berlusconi, capolista in tutta Italia, ma è scontato che cederà il posto all'ex sindaco di Cagliari, Emilio Floris.

Tra gli esclusi "eccellenti" figurano Mario Sechi, capolista della civica di Monti, ex direttore del Tempo e dell'Unione sarda; tre uscenti del Pdl, Fedele Sanciu, Silvestro Ladu e Carmelo Porcu; Giuseppe Cossiga, numero due della lista Fratelli d'Italia, già sottosegretario alla Difesa; Giacomo Sanna, leader dei Sardisti.

SENATORI CALABRIA

Nella pattuglia dei 10 senatori che parte dalla Calabria ha trovato posto anche Domenico Scilipoti, del Pdl, l'ex parlamentare di Idv divenuto famoso per avere votato la fiducia al governo Berlusconi. A scrutinio ancora aperto, al Pdl dovrebbero toccare sei senatori, due al Pd e due al Movimento 5 Stelle. Per il Pdl passano Silvio Berlusconi, il senatore uscente Antonio Gentile, l'avvocato penalista Nico D'Ascola, gli assessori regionali Piero Aiello e Antonio Caridi e, appunto, Scilipoti. Qualora Berlusconi, come probabile, opti per un altro collegio, allora si potrebbero aprire le porte per Palazzo Madama a Demetrio Arena, sindaco di Reggio Calabria fino allo scioglimento deciso dal Consiglio dei ministri per contiguità mafiosa. Per il Pd vengono eletti i deputati uscenti Marco Minniti e Doris Lo Moro. Per il Movimento di Grillo l'avvocato Francesco Molinari, di origini pugliesi ma residente a Montalto Uffugo (Cosenza) e Nicola Morra, insegnante di filosofia e storia.

SENATORI BASILICATA

In Basilicata sono sette i senatori eletti per il Senato della Repubblica: quattro (tre del Pd e uno di Sel) fanno parte della coalizione di centrosinistra, che ha ottenuto il premio regionale. Un senatore a testa invece per il Movimento cinque stelle, Pdl e Scelta civica con Monti. Questo l'elenco dei senatori eletti in Basilicata:

Pd: Emma Fattorini, Filippo Bubbico, Salvatore Margiotta.

Sel: Giovanni Barozzino.

Movimento cinque stelle: Vito Rosario Petrocelli.

Pdl: Silvio Berlusconi (in caso di opzione per un'altra regione, entrerà In Parlamento Guido Viceconte).

Scelta civica con Monti: Pier Ferdinando Casini (in caso di opzione per un'altra regione, entrerà in Parlamento Salvatore Tito Di Maggio).

SENATORI FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia la vittoria del centrosinistra al Senato, quando al termine dello spoglio mancano tre sezioni su 1.374, porta a un quadro ufficioso in cui il Pd dovrebbe avere quattro eletti, mentre Pdl, M5S e Lista Monti ne avranno uno a testa. I quattro possibili eletti del Pd sono Francesco Russo, Isabella De Monte, Carlo Pegorer e Lodovico Sonego. Nel Pdl Bernabò Bocca (secondo in lista dopo Silvio Berlusconi), nel M5S Lorenzo Battista, nella Lista Monti Alessandro Maran.

SENATORI TOSCANA

Un ex presidente di Regione e diversi amministratori locali nelle file del Pd, un'infermiera e un medico nella lista del Movimento cinque stelle, il coordinatore nazionale Denis Verdini nel Pdl: sono 18 gli eletti al Senato in Toscana.

Per il Pd arriveranno a palazzo Madama la sindacalista Valeria Fedeli, l'ex presidente Claudio Martini, l'assessore di Palazzo Vecchio Rosa Maria di Giorgi e la vicepresidente della provincia di Firenze Laura Cantini, i parlamentari uscenti Andrea Marcucci, Maria Grazia Gatti, Manuela Granaiola, Donella Mattesini e Marco Filippi.

Per Sel arriverà Alessia Petraglia.

Per il Pdl l'ex ministro Altero Matteoli, Denis Verdini e Riccardo Mazzoni, se Berlusconi opterà per un altro seggio.

Per la Lista Monti dovrebbe entrare Stefania Giannini, rettore dell'università per stranieri di Perugia.

Per il M5s risultano eletti l'analista contabile Laura Bottici, l'infermiera Alessandra Bencini, il medico Maurizio Romani e Sara Paglini, grafica.

SENATORI LOMBARDIA

Ecco gli eletti al Senato in Lombardia:

Pd: 11 seggi. Massimo Mucchetti, Franco Mirabelli, Emilia De Biasi, Annalisa Silvestro, Paolo Corsini, Roberto Cociancich, Luciano Pizzetti, Lucrezia Ricchiuti, Mauro Del Barba, Mario Tronti, Erica D'Adda.

Pdl: 16 seggi. Silvio Berlusconi, Roberto Formigoni, Sandro Bondi, Paolo Bonaiuti, Mario Mantovani, Paolo Romani, Giacomo Caliendo, Paolo Galimberti, Andrea Mandelli, Alfredo Messina, Salvatore Sciascia, Francesco Colucci, Antonio Giuseppe Maria Verro, Riccardo Conti, Giancarlo Serafini, Lucio Barani.

Lega Nord: 11 seggi. Roberto Calderoli, Giulio Tremonti, Massimo Garavaglia, Giacomo Stucchi, Silvana Comaroli, Paolo Arrigoni, Gian Marco Centinaio, Raffaele Volpi, Stefano Candiani, Jonny Crosio, Nunziante Consiglio.

Con Monti per l'Italia: 4 seggi. Gabriele Albertini, Pietro Ichino, Mario Mauro, Benedetto Della Vedova.

Movimento 5 Stelle: 7 seggi. Giovanna Mangili, Vito Claudio Crimi, Luigi Gaetti, Monica Casaletto, Laura Bignami, Luis Alberto Orellana, Bruno Marton.

SENATORI EMILIA ROMAGNA

Ecco i 22 nuovi senatori dell'Emilia-Romagna, secondo calcoli ufficiosi quando sono state scrutinate 4.504 sezioni su 4.511. Pd (13 seggi): Josefa Idem, Maurizio Migliavacca, Claudio Broglia (sindaco Crevalcore), Cecilia Guerra, Rita Ghedini, Giorgio Pagliari, Francesca Puglisi (responsabile nazionale scuola), Maria Teresa Bertuzzi, Gian Carlo Sangalli, Stefano Vaccari, Leana Pignedoli, Sergio Lo Giudice (già presidente Arcigay), Stefano Collina.

M5S (4): Michela Montevecchi (41 anni, laureata in Inglese a Bologna, insegnante e traduttrice, collaboratrice casa editrice Il Mulino), Adele Gambaro (49 anni, genovese residente a Bologna, laureata in Scienze politiche e collaboratrice di diverse amministrazioni pubbliche, sposata, due figli), Maria Mussini (46 anni, di Reggio Emilia, insegnante di Latino e Greco) ed Elisa Bulgarelli (41 anni, perito agrario di San Lazzaro, comune alle porte di Bologna).

Lista Monti (1): Luigi Marino, gia' presidente Confcooperative.

Pdl (4): Silvio Berlusconi, Anna Maria Bernini, Carlo Giovanardi, Franco Carraro. Nel caso, molto probabile, che Berlusconi opti per un'altra circoscrizione, entra Laura Bianconi.

Non risultano eletti tra gli altri Fabio Rainieri (segretario emiliano della Lega Nord, perché il Carroccio non ha raggiunto il quorum del 3%), l'assessore regionale alla cultura Massimo Mezzetti (Sel non ha raggiunto il quorum del 3%), Mauro Libé (Udc) e Giuliano Cazzola (ex Pdl, lista Monti).

SENATORI VENETO

In Veneto il Pdl ottiene il premio di maggioranza per il Senato ottenendo 14 dei 24 senatori previsti. Secondo fonti dei partiti, la ripartizione dovrebbe essere di 9 senatori per il Pdl, 5 per la Lega, 4 per il Pd, 4 per il M5S e 2 per Scelta Civica con Monti.



Questi, in via ufficiosa, gli eletti:

Pdl - Niccolò Ghedini, Maurizio Sacconi, Anna Bonfrisco, Pierantonio Zanettin, Marco Marin, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Mario Dalla Tor, Giovanni Piccolo. Silvio Berlusconi, capolista, se dovesse scegliere un altro collegio rispetto a quello del Veneto, lascerebbe il posto a Franco Conte.

Lega - Massimo Bitonci (capolista), Patrizia Bisinella, Rafaela Bellot, Emanuela Munerato e Erika Stefani.

Pd - Laura Puppato (capolista), Felice Casson, Giorgio Santini e Rosanna Filippin.

M5S - Enrico Cappelletti (capolista), Paola De Pin, Giovanni Endrizzi e Gianni Pietro Girotto.

Scelta Civica con Monti - Gianpiero Dalla Zuanna (capolista) e Antonio De Poli.

Non passerebbero, invece, ex parlamentari, come Fabio Gava, uscito dal Pdl, e Maurizio Fistarol, ex sindaco di Belluno.

SENATORI SICILIA

In Sicilia la coalizione di centrodestra, che vince con quasi il 33%, ottiene tutti i 14 seggi del premio di maggioranza: nessuna delle liste alleate, infatti, ottiene il 3%. Con quasi il 30% dei consensi al Senato, il Movimento Cinque Stelle conquista 6 seggi. Al centrosinistra (27,5%) vanno gli altri 5 seggi: 4 al Pd e uno alla lista Megafono.



Questi i nomi degli eletti secondo i dati quasi definitivi.

Pdl: Silvio Berlusconi, Renato Schifani, Simona Vicari, Giuseppe Marinello, Vincenzo Gibiino, Antonio D'Ali', Giuseppe Ruvolo, Antonio Scavone, Mario Ferrara, Bruno Mancuso, Salvatore Torrisi, Francesco Scoma, Bruno Alicata, Giuseppe Pagano. Primo dei non eletti è Marcello Gualdani, che potrebbe subentrare qualora Berlusconi optasse per un'altra circoscrizione.

Pd: Corradino Mineo, Pamela Orru', Beniamina Padua, Amedeo Bianco.

Megafono: Giuseppe Lumia.

M5S: Francesco Campanella, Mario Giarrusso, Vincenzo Santangelo, Nunzia Catalfo, Fabrizio Bocchino, Ornella Bertorotta.

SENATORI CAMPANIA

Tra i nomi più noti nella pattuglia di senatori campani: l'ex guardasigilli Nitto Palma, attuale coordinatore regionale del Pdl; Alessandra Mussolini, parlamentare di lungo corso del centrodestra; il presidente uscente della commissione di vigilanza sulla Rai, Sergio Zavoli, e il suo predecessore Riccardo Villari; la giornalista de ''Il Mattino'' Rosaria Capacchione, sotto scorta per le minacce ricevute dal clan dei Casalesi.



PDL (16 seggi): Silvio Berlusconi, Francesco Nitto Palma, Alessandra Mussolini, Giuseppe Esposito, Cosimo Sibilia, Luigi Compagna, Vincenzo D'Anna, Antonio Milo, Lucio Barani, Riccardo Villari, Domenico De Siano, Mauro Giovanni, Ciro Falanga, Giuseppe Compagnone, Eva Longo, Pietro Langella (primo dei non eletti: Vincenzo Fasano).

PD (6 seggi): Rosaria Capacchione, Sergio Zavoli, Vincenzo Cuomo, Angelica Maggese, Pasquale Sollo, Lucia Esposito.

M5S (5 seggi): Sergio Puglia, Andrea Cioffi, Paola Nugnes, Vilma Moronese, Bartolomeo Pepe.

CON MONTI PER L'ITALIA (2 seggi): Pier Ferdinando Casini, Lucio Romano (primo dei non eletti, Mario Giro)