A Genova anziani in coda per il rimborso Imu

23:23 - Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello affinché i cittadini non si rechino ai Caf per chiedere il rimborso Imu "per evitare una perdita di tempo". Succede, per quel che si sa, solo a Genova. Molti anziani dopo aver ricevuto la tanto contestata lettera pubblicitaria del Pdl si sarebbero recati presso i centri assistenza dei sindacati per chiedere i moduli per ottenere il rimborso della tassa sulla casa.

"Stanno pervenendo agli sportelli delle nostre strutture e dei nostri centri di assistenza fiscale - hanno segnalato Cgil, Cisl, Uil - molti cittadini che hanno ricevuto una lettera nella quale uno schieramento politico promette il rimborso Imu 2012 su prima casa e su terreni e fabbricati agricoli" scrivono in una nota i sindacati. "Le scriventi Segreterie sindacali informano tutti i cittadini che allo stato attuale non è previsto alcun rimborso Imu sulle somme regolarmente dovute secondo l'attuale normativa".



I sindacati evidenziano come "la lettera pervenuta ai cittadini contiene un messaggio elettorale che induce il lettore alla convinzione che si possa realmente ottenere una qualche forma di rimborso. Chi si reca presso le nostre strutture infatti chiede di entrare in possesso di una presunta modulistica per l'ottenimento del rimborso o comunque informazioni in merito". "Al fine di evitare perdite di tempo", Cgil, Cisl, Uil invitano i cittadini a non recarsi presso le sedi sindacali perché la lettera è "un messaggio elettorale".



Esposto in procura per lettera Berlusconi - Un esposto alla procura di Roma nel quale si chiede di valutare l'eventuale sussistenza di profili penali legati alla lettera sul rimborso Imu a firma Silvio Berlusconi, recapitata a numerosi cittadini è stato presentato da Gianfranco Mascia, candidato al Consiglio regionale del Lazio con Rivoluzione civile di Ingroia.



Berlusconi: "Non sanno più dove attaccarsi" - "Non sanno più dove attaccarsi". E' il commento di Silvio Berlusconi a Porta a Porta alla denuncia sporta contro la lettera inviata per la restituzione dell'Imu.