foto LaPresse

16:39

- Il leader del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani, replica alle parole di Mario Monti sull'offerta del Quirinale che gli sarebbe stata fatta per non candidarsi. "Credo che non ci sia nessuno che possa offrire il Quirinale - ha spiegato Bersani -, certamente ci può essere chi non avrebbe escluso un'ipotesi del genere. E' andata in un altro modo".