foto Ansa

22:13

- "Bisogna trovare una soluzione concreta al disagio degli esodati. So bene che gli interventi presi danno garanzie per l'immediato, ma bisogna trovare una soluzione che non lasci indietro nessuno". Lo ha detto il premier uscente, Mario Monti. "Per perseguire il potenziale del Paese e per ritrovare la speranza" c'è bisogno "che si crei nel Paese e nel Parlamento un'alleanza tra riformatori che si oppongano alle resistenze corporative", ha aggiunto.