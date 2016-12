La Forestale meglio dei carabinieri

Stabilmente alta invece, quella nelle forze dell’ordine: la Guardia di Finanza guadagna ben otto punti in più rispetto all’anno scorso, mentre lo storico primato dei carabinieri (76,3%) viene superato dal Corpo forestale dello Stato (gradimento al 77,1%). Numeri alla mano, le Fiamme Gialle sono gradite dal 71% della popolazione (+8% rispetto all'anno precedente). La Polizia di Stato arriva al 75%). Cresce anche la fiducia nelle Forze armate: dal 67,8% al 71,3%.



Ok associazioni, male la Chiesa

Le associazioni di volontariato restano senza dubbio le più amate dagli italiani, mentre è la Chiesa a subire un calo significativo riportandosi al di sotto del livello del 2012. Le prime godono del gradimento del 75,4% degli intervistati mentre la Chiesa, con il 36,6%, subisce invece un brusco calo dei consensi riportandosi al di sotto del livello del 2012 (47,3%).

A perdere punti però non è solo il presidente della Repubblica, in calo anche la fiducia nei confronti del(sfiducia all'82%) e del(sfiduciati 88 italiani su cento). Sembra proprio che gli italiani non solo non abbiano apprezzato la politica dei sacrifici degli ultimi tempi, ma che abbiano proprio perso la fiducia nelle istituzioni e nelle soluzioni dalle stesse proposte.In ascesa la fiducia nella: il 42% degli italiani mostra fiducia nell'operato di questa istituzione. Il dato era al 36,8% nel 2012.

I maligni la fanno semplice: sarà anche in questo caso colpa dell’appoggio della Chiesa al governo Monti?