Bomba esodati, ancora 150mila senza copertura: una grana per il prossimo esecutivo

foto LaPresse 12:43 - Le prime lettere di salvaguardia ai lavoratori esodati "arriveranno al massimo ai primi di febbraio". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, sottolineando che si tratta di un suo preciso "impegno". Peccato che il caso degli esodati sarà una delle grane da gestire per il prossimo esecutivo, chiunque vinca le elezioni. Dati certi ancora non ne arrivano dall'Inps, ma si parla di almeno 150mila persone rimaste senza tutele. - Le prime lettere di salvaguardia ai lavoratori esodati "arriveranno al massimo ai primi di febbraio". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, sottolineando che si tratta di un suo preciso "impegno". Peccato che il caso degli esodati sarà una delle grane da gestire per il prossimo esecutivo, chiunque vinca le elezioni. Dati certi ancora non ne arrivano dall'Inps, ma si parla di almeno 150mila persone rimaste senza tutele.

I numeri, ovviamente, non sono ufficiali, ma l'ordine di grandezza sul quale l'Inps sta facendo i conti è all'incirca questo. E con questo si troverà a fare i conti il prossimo governo, che dovrà capire se esistono, dal punto di vista finanziario, spazi di manovra per allargare ulteriormente la platea di coloro che saranno salvaguardati.



Il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano, sottolinea intanto come lunedì sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale "il decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia concernente la salvaguardia di altri 55mila lavoratori, i cosiddetti esodati. Il decreto è del mese di ottobre 2012 e la sua pubblicazione era da tempo attesa. Anche questo capitolo è andato a buon fine e adesso ci occuperemo degli ulteriori 10mila lavoratori da salvaguardare, per un totale di 130mila persone".



Damiano spiega poi come il Pd abbia "sostenuto sin dall'inizio questa battaglia per consentire a questi lavoratori di poter andare in pensione con le vecchie regole e continuerà a monitorare la situazione. Il prossimo governo dovrà completare l'opera, per consentire ai lavoratori rimasti senza reddito a causa della riforma delle pensioni del ministro Fornero di poter accedere alle regole del precedente regime previdenziale".



Inps: "Non ci sono nuovi dati"

L'Inps "non ha effettuato ulteriori elaborazioni statistiche sui lavoratori esodati che non siano quelle già note" ai ministeri del Lavoro e dell'Economia. Lo scrive il direttore generale dell'Inps, Mauro Nori, in una lettera al ministro del Lavoro, Elsa Fornero. Non ci sono quindi nuove elaborazioni sul numero degli esodati che non siano quelle note.