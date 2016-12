foto Ap/Lapresse

23:43

- L'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, si è detto "preoccupato" dall'attuale situazione politica in Italia. "E' da molto tempo che sono preoccupato per il mio Paese. Ma mantengo sempre la speranza in fondo al cuore", ha spiegato a margine di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul Sahel. Quello che sta accadendo in Italia, ha aggiunto, è da "commedia-tragedia".