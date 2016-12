Torna la Casta: salvi i soldi dei vitalizi regionali

foto Ansa Correlati Il "primo" decreto

- Il decreto Monti anti-Fiorito parlava chiaro: impossibile ricevere il vitalizio se il il consigliere regionale non ha compiuto 66 anni e fatto almeno 10 anni di mandato. Una mannaia per la Casta, che però non si è data per vinta e, una volta che il dl è arrivato in Parlamento per la conversione in legge ha inserito un codicillo che la salva: il decreto non si applica alle Regioni che hanno abolito i vitalizi. Tutte. Peccato che così le Regioni potranno istituire delle pensioni contributive al posto dei vitalizi, senza limiti di età e mandato. Come prima.