foto Ap/Lapresse

17:25

- "La Germania ha forzato le decisioni della Ue". Lo ha detto Silvio Berlusconi. "Solo quando l'economia è in crescita si impongono misure severe", ha spiegato Berlusconi per il quale il calcolo sul debito pubblico italiano andava fatto in modo differente. "Non ho condiviso le scelte di Germania e Francia: la Merkel e Sarkozy hanno tentato di uccidere la mia immagine internazionale", ha detto il leader del Pdl.