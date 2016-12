Rimborsi elettorali, Senato: senza un decreto i soldi per i terremotati torneranno ai partiti

foto LaPresse

- I soldi del finanziamento pubblico, ai quali i partiti avevano rinunciato per destinarli alle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna e dell'Aquila, rischiano di tornare nelle casse dei partiti stessi. E' una questione di tempi. Il provvedimento, all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, potrebbe infatti non essere approvato entro il 30 giugno e in questo caso la tranche di luglio dei finanziamenti ai partiti maturerebbe comunque e non potrebbe essere destinata alla ricostruzione.