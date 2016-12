Napolitano: Rigenerare la politica

foto Tgcom24 15:13 - In una fase politica, come quella attuale, "così complicata, singolare e fuori dagli schemi", tutte le parti cerchino "la via di una rigenerazione della politica di cui abbiamo assoluto bisogno". A sottolinearlo, spiegando che "governo e forze politiche lo stanno facendo", è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato ha anche invitato a recuperare l'attenzione verso cinema e cultura. - In una fase politica, come quella attuale, "così complicata, singolare e fuori dagli schemi", tutte le parti cerchino "la via di una rigenerazione della politica di cui abbiamo assoluto bisogno". A sottolinearlo, spiegando che "governo e forze politiche lo stanno facendo", è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato ha anche invitato a recuperare l'attenzione verso cinema e cultura.

In questi anni la cultura "è stata un po' trascurata". Ora occorre invertire la tendenza perché la cultura, e con essa il cinema, possono "fare da volano allo sviluppo economico". "Ancora una volta - ha detto Napolitano - tocchiamo con mano la vitalità, la validità, l'energia del cinema italiano. E se il cinema è considerata un'industria, è più che mai decisivo, in questo caso, il capitale umano. Un capitale umano meraviglioso che si rinnova di generazione in generazione, come dimostrato dai candidati che vanno dai fratelli Taviani, a me generazionalmente molto vicini, agli autori già affermati fino ai bravissimi emergenti".