Pirellone a pezzi, si dimetto Rizzi e Maullu

19:09

- Monica Rizzi, esponente della Lega Nord, si è dimessa dalla carica di assessore della Regione Lombardia. Lo ha annunciato lei stessa in una nota, spiegando che "nonostante siano chiuse le inchieste che mi vedevano coinvolta e addirittura vi è stata la remissione della denuncia per dossieraggio nei miei confronti, alla richiesta del mio partito di fare un passo indietro obbedisco, come ho fatto nel 2010 per candidare Renzo Bossi".