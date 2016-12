Camera, cancellati i benefit agli ex presidenti Ma non per tutti: solo per Ingrao e Pivetti

Il leader Udc ha scritto una lettera al presidente Fini annunciando di rinunciare da subito a tutti i benefit previsti per gli ex presidenti della Camera.

Morale della favola: ad essere interessati da questo taglio solo. Inveceavranno i benefit fino al 2023, ossia dieci anni dopo il termine di questa legislatura. Dal 2013 niente fondi quindi per Ingrao (mandato scaduto a Montecitorio nel 1979) e la Pivetti (via da Montecitorio nel 1996). I benefit di Violante sarebbero già scaduti nel 2011, quelli di Casini scadrebbero nel 2016, quelli di Bertinotti nel 2018.L'ex leghista attacca "Stanno colpendo delle povere persone, dei privati cittadini, che hanno la sola colpa di lavorare accanto a una persona che non è amata dal Palazzo" dice, riferendosi al personale di servizio . "E' il risultato di un clima forcaiolo che non distingue i bersagli. Un assurdo paradosso che, per colpire la Casta, finisce per colpire chi con la Casta non c'entra nulla, come me o Ingrao, buttando per strada degli onesti lavoratori".Irene Pivetti non usa mezzi termini per contestare: "Non si tratta di un intervento per le mie tasche, io non prendo niente per me da quei benefit. Si tratta semplicemente di licenziare qualche persona, tagliare qualche posto di lavoro. Ma abbiamo l'idea che le persone, come nella Russia zarista, sono di proprietà del feudatario o abbiamo rispetto per i lavoratori?".