Caso Lusi, scintille tra Rutelli e Annunziata

foto Da video Correlati "Mi ascolta? Querelo anche lei" 08:24 - Scintille tra Francesco Rutelli e Lucia Annunziata durante la puntata di "In mezz'ora" dedicato al caso Lusi, dopo la conferenza stampa di venerdì, quando il leader di Api ha replicato all'accusa di presunti finanziamenti che sarebbero andati a una sua fondazione, come scritto dall'"Espresso". Alle domande della conduttrice, Rutelli ha replicato: "Mo' basta. Insiste ancora? Ho finanziato io. L'ho querelato, vuol farsi querelare anche lei?".

"C'è qualcosa che ho preso io? - dice Rutelli, seccato -. No, neanche un centesimo. Ho chiarito, mo' basta". L'esclamazione arriva dopo una lunga elencazione di fondi devoluti anche da lui personalmente a vari soggetti. "No mo' basta, è venuto qua. Che cosa c'è di male nel fatto che lei riceve questi soldi?", incalza la Annunziata.



"Continua a dirlo? - si spazientisce allora il leader di Api -. Ma li do i soldi, ancora insiste? Non li ricevo, li do, l'ho querelato, vuol farsi querelare anche lei? Ma mi ascolta o segue una sua scaletta e ripete le domande che aveva programmato? Ho finanziato, io, personalmente, di tasca mia e ancora mi rompete le palle? Basta".



"Ho fatto politica per 30 anni e ho un patrimonio minore di quando ho iniziato", ha poi spiegato Rutelli. "Da questa vicenda - afferma - arriveremo alla giustizia e al recupero di tutti i soldi rubati. E quei soldi li restituiremo ai cittadini". In particolare, il leader dell'Api dice di voler aprire nella villa acquistata da Luigi Lusi con i soldi della Margherita a Genzano "una casa famiglia per accogliere i bambini". E di volerla chiamare "magari 'villa Margherita', perché ci occupiamo delle persone che soffrono e non di quelle che rubano".



Per decidere come impiegare a favore dei cittadini i soldi della Margherita, quando saranno recuperati, Rutelli annuncia: "Nei prossimi giorni dirò come raccoglieremo le idee dei cittadini. E così restituiremo l'onore alla storia della Margherita, che non può essere sporcata da un ladro".