Porno primarie a Taranto: Amandha Fox batte Luana Borgia

foto Ufficio stampa

20:12

- La "Marchesa dell'hard" Luana Borgia contro la "Venere polacca" Amandha Fox. Uno scontro politico più interessante del solito che vede coinvolte due regine del porno che si battono per la poltrona da Sindaco della città di Taranto. Non sono stati numerosi i votanti, poco meno di 500, ma i risultati tanto attesi sono arrivati: la Venere polacca straccia Luana Borgia. 207 preferenze per la Fox contro le 109 della Marchesa. 171 schede non valide, 102 nulle e 69 bianche. Chissà se il risultato avrebbe potuto essere ribaltato. Ma nessuna polemica da parte della Borgia, che ben incassa la sconfitta.