Annuncio a sorpresa del ministro: formazione, 500 euro ai docenti

Il contributo di 500 euro netti per l'autoformazione dei docenti, previsto dalla legge sulla buona scuola , "sarà dato per quest'anno in busta paga, forse già a ottobre". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini . "Dal prossimo anno ci sarà la card del docente, con cui fare gli acquisti per la formazione", ha aggiunto.

L'annuncio del contributo è stato dato a sorpresa dal ministro a Zapping su Radio Uno. Rispondendo ad una domanda, ha ribadito che il contributo è "oramai legge" e che per quest'anno, "sarà dato in busta paga, forse già a ottobre". Una risposta indiretta a una delle questioni sollevate dai sindacati poche ore prima: secondo la Uil Scuola, infatti, mancava proprio il decreto di attuazione del comma 122 sulla formazione dei docenti.



La Giannini ha quindi fatto anche il punto su altre questioni aperte. Per quanto riguarda le assunzioni della Buona Scuola, che 4 insegnanti su 5 di quelli assunti nella fase B abbiano scelto la supplenza annuale "me lo spiego e non lo critico", ha detto, chiarendo che si è scelto di dare questa opportunità "per garantire continuità didattica quest'anno. Se non avessimo fatto così ci sarebbe stata una mobilità incontrollabile".



Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il ministro ha spiegato che "ha finanziamenti ulteriori rispetto ai 3 miliardi previsti dalla Buona scuola. Tra fondi strutturali, fondi Bei e nazionali abbiamo un 'tesoro' di 3 miliardi e mezzo". E ha ricordato che dopo 20 anni è stata messa a punto l'Anagrafe dell'edilizia, che "offre la fotografia reale su uno stato degli edifici che non è preoccupante, non è allarmante, ma certo c'è un'attenzione costante e c'è bisogno di fare un grande lavoro".



Infine, la Giannini ha spiegato che il prossimo concorso per insegnanti sarà "aperto solo ad abilitati". E in merito allo svolgimento, "l'idea è quella di fare una prova il più possibile modernizzata che punti alla qualità della selezione ma non sia con i vecchi sistemi del tema e dello scritto a penna".