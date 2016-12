Alfano: sostituirò prefetto di Treviso Richiesta di Renzi dopo caos migranti

"A chi si oppone in modo genuino e sincero" alla presenza degli immigrati in quartieri problematici "noi diamo risposte di efficienza e chiederemo ai Comuni di dare immediatamente riscontro al bisogno di illuminazione o di maggiore sicurezza", ha sottolineato Alfano.



"Allo stesso tempo", però, ha continuato il ministro, "abbiamo la netta sensazione che qualcuno ci deve e vuole speculare", e che quindi "non si rassegna all'idea che in un tempo di migrazione così spinta a causa della mancata soluzione al problema libico, non ci sono stati problemi sanitari gravi, o non sono state versate le lacrime che altri paesi han versato" per il terrorismo, e che peraltro "la percentuale complessiva dei reati è calata".