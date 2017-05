10 maggio 2017 14:46 Alessandra Mussolini: "Volevano che cambiassi cognome" | Campidoglio: "Vittima di uno scherzo" Lʼeurodeputata aveva promesso battaglia legale al Comune di Roma, dopo che un fantomatico impiegato dellʼamministrazione le aveva suggerito di cambiare il cognome

"Pronto, casa Mussolini? Il Comune di Roma, nel caso ne voglia usufruire, offre un servizio per cambiare il cognome, nel caso in cui sia imbarazzante. Le suggeriremmo Massolini o anche Messolini". Deve aver suonato più o meno così la telefonata che ha fatto infuriare Alessandra Mussolini, che invece del suo cognome va più che fiera. L'eurodeputata ha promesso battaglia legale al Campidoglio che, però, a 24 ore dal "fattaccio", fa sapere di non aver attivo nessun servizio di questo tipo e ipotizza che possa invece essersi trattato di uno scherzo.

La denuncia su Facebook - "Questo pomeriggio un funzionario del Comune di Roma ha contattato telefonicamente un membro della mia famiglia comunicando che è in funzione un servizio del Comune per far cambiare rapidamente e facilmente il cognome se ritenuto imbarazzante o che crei disagio in Massolini o Messolini", ha scritto la Mussolini su Facebook -. La Raggi (o Reggi o Ruggi) riceverà a breve notizie dai nostri legali".