L'annuncio su Radio Radicale - L'annuncio del decesso di Pannella lo ha dato Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale, alle 14 interrompendo il consueto notiziario pomeridiano in onda sull'emittente. Subito dopo Radio Radicale ha mandato in onda il Requiem di Mozart che, come ha spiegato Falconio riprendendo il collegamento alle 14.30 per pochi minuti, è la "colonna sonora" di Radio Radicale voluta proprio a suo tempo da Marco Pannella.



Venerdì la camera ardente a Montecitorio, domenica a Teramo - La camera ardente per Marco Pannella si aprirà a Montecitorio venerdì alle 15. Poi nella notte in via di Torre Argentina si terrà una veglia al partito radicale. Sabato mattina in piazza Navona avrà luogo una cerimonia funebre "con la gente, quella che incontrava tutti i giorni, nella piazza delle sue vittorie, di tante battaglie, della disobbedienza civile", spiega Rita Bernardini. Domenica la salma di Pannella arriverà a Teramo intorno all'una: la camera ardente resterà aperta fino alle 15, quando il feretro partirà alla volta del cimitero di Cartecchio dove sarà tumulato nella cappella di famiglia. Per la giornata di domenica il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.