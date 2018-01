Abolizione del canone Rai, Calenda: "Truppe renziane contro di me? Squallido"

In un tweet, Calenda sottolinea che "sarebbe utile definire insieme il come e perché di un cambiamento di linea sul canone prima di trasferirlo ai giornali". In un altro "cinguettio", rispondendo a chi gli chiedeva "dove ti collochi politicamente?", il ministro precisa: "Centrosinistra. Ho fatto parte di tre governi di centrosinistra e ne vado fiero e orgoglioso".



Ne nasce un dibattito social. Paola Mecali, che si autodefinisce della "truppa renziana", incalza Calenda: "Mi scusi ma lei può esprimere giustamente il suo punto di vista e noi della 'truppa renziana' non possiamo replicare a quello che dice perché non condiviso? Il termine squallido se lo poteva risparmiare...".



Il ministro risponde anche in questo caso: "Sempre sul merito. Anzi utile e interessante. Meno se diventa un attacco su presunte motivazioni/utilità/ambizioni personali. Cosa che ho sempre cercato di evitare. Però mi rendo conto che la politica è anche questo. Perciò ritengo tutto sommato fenomeno innocuo".