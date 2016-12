9 gennaio 2014 Sondaggio Tecnè, l'effetto Renzi aiuta il Pd ma centrodestra ancora avanti Scende però la fiducia degli elettori nei confronti del governo Letta. Emorragia elettorale per il Movimento 5 Stelle Tweet google 0 Invia ad un amico

12:48 - Nel nuovo sondaggio realizzato da "Tecnè", in esclusiva per Tgcom24, sulle intenzioni di voto degli italiani, la vittoria di Matteo Renzi fa guadagnare altri due punti al Pd e logora Letta, con la fiducia nel governo in calo. Il centrodestra è in vantaggio di oltre 3 punti sul centrosinistra. I risultati danno il centrodestra (con FI, NCD e altri) al 36,7%, contro il centrosinistra (con Pd, Sel e altri) che si attesta al 33,5%.

Il M5S di Grillo scende, invece, al 20,6% (contro il 23,2% dello scorso sondaggio). Per quanto riguarda, infine, la fiducia nel Governo, diminuiscono i giudizi positivi: 32%, contro il 35% dello scorso sondaggio. I giudizi negativi salgono al 52.6% (47,7% nello scorso sondaggio), mentre il 15.4% degli intervistati non fornisce indicazioni.