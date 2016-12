28 maggio 2014 Soldi ai terremotati, ma nessuno li vota

Rivolta dei grillini sul web: "Vergognatevi" La base del Movimento Cinque Stelle contro gli abitanti di Mirandola, definiti "ingrati" per non aver votato i candidati di Grillo dopo aver incassato la donazione di 425mila euro al Comune colpito dal terremoto del 2012

17:27 - Il Movimento Cinque Stelle contro gli abitanti di Mirandola. Alla base della rivolta, tutta virtuale, c'è il risultato elettorale delle amministrative nel paesino modenese distrutto dal sisma del 2012: un bagno di sangue per i grillini, fermi all'11%, travolti da un Pd che ha raggiunto il 53,24%. I pentastellati forse si aspettavano un trattamento di favore dopo la donazione di 425mila euro al Comune per la ricostruzione di una palestra.

"Vergognatevi, siete degli ingrati", hanno tuonato i militanti sui social network. La storia è riferita dal giornale L'Intraprendente, che sottolinea come proprio i grillini se la presero con il premier, Matteo Renzi, parlando di "voto di scambio" per il bonus di 80 euro inserito nelle buste paga degli italiani. Ora il grido è unanime: "Ridateci i soldi". E c'è perfino chi arriva a definire i terremotati come "cialtroni arraffoni che piangono il morto per fregare il vivo".