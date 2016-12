Silvio Berlusconi: "Lieto del ritorno di Casini, non condivido gli attacchi"

19:20 - "In questi giorni non ho condiviso gli attacchi a Pier Ferdinando Casini, il cui ritorno nell'area dei moderati è da sempre stato da me auspicato e del quale non posso che esserne lieto". Lo afferma, in una nota, Silvio Berlusconi. "Ritengo che anche il suo movimento potrà offrire un reale contributo alla vittoria del centrodestra", ha poi aggiunto il leader di Forza Italia.

"Da molto tempo mi si attribuiscono posizioni ed indicazioni che quotidianamente influenzerebbero la linea dei giornali dell'area di Centrodestra. Mai sono intervenuto né sulle decisioni editoriali, né su singole vicende rispettando appieno la libertà dei giornalisti e dei direttori", afferma Berlusconi.



Maroni: "O c'è un progetto o Casini stia lontano" - "Non si fa una ammucchiata solo per vincere, ci vuole un progetto coerente", commenta Roberto Maroni. "Sottoscrive l'idea di macroregione? Bene. - ha aggiunto - Altrimenti stia lontano".