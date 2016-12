Secessionisti veneti, card. Bagnasco: "L'Italia è una sola, no alla violenza"

12:26 - Il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, interviene in merito alla vicenda dei secessionisti veneti arrestati: "L'Italia è una sola". "Ogni forma di violenza è sempre da ripudiare", anche se "le difficoltà ci sono per tutti, non solo per una parte del Paese e sono anche gravi", ha detto il cardinale a Genova. "La questione della decentralizzazione di alcune funzioni va vista in un'ottica di non violenza, di collaborazione, di unità del Paese".

"Va comunque fatta salva l'unità, non solo ideale e storica, ma effettiva dell'Italia", ha aggiunto l'arcivescovo del capoluogo ligure a margine della Messa celebrata alla Ansaldo Energia.